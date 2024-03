Maxi concorso Agenzia delle entrate, 15mila posti: requisiti e domanda

Tutte le informazioni per partecipare

In arrivo un maxi concorso per l’Agenzia delle entrate riscossione. (AdER) si impegna in una vigorosa campagna di assunzioni che mira a integrare 1500 nuovi dipendenti nel suo organico entro il 2026. Questa iniziativa è volta a colmare il deficit di personale e a intensificare le operazioni di gestione fiscale su scala nazionale, in risposta alla crescente necessità di rafforzare le misure contro l’evasione fiscale.

L’ente punta a raggiungere un traguardo di 52 mila dipendenti, con l’intenzione di consolidare le fondamenta per una lotta all’evasione fiscale più efficace. Quest’anno, l‘agenzia ha già stabilito un nuovo record recuperando 24,7 miliardi di euro, sottolineando l’importanza strategica delle nuove assunzioni.

Le nuove risorse saranno selezionate attraverso un processo di concorsi e selezioni pubbliche, che prevede anche l’uso di graduatorie preesistenti. Questo approccio combina metodologie di reclutamento tradizionali e innovative, garantendo la scelta dei candidati più meritevoli. Il primo grande concorso, previsto per maggio 2024, offrirà 470 posizioni focalizzate sulle direzioni regionali, segnando l’inizio di un periodo triennale di rinnovamento per l’AdER.

Dettagli sulle opportunità di assunzione

Con 1500 posti disponibili fino al 2026, l’AdER si impegna a risolvere la carenza di personale e a potenziare le proprie operazioni su tutto il territorio nazionale. Queste nuove opportunità di lavoro sono cruciali per raggiungere l’obiettivo di un organico di 52 mila dipendenti, con un focus particolare sul contrasto all’evasione fiscale.

Selezioni e graduatorie

I futuri dipendenti saranno scelti tramite un attento processo di selezione, che include esami e potenziali collaborazioni con enti esterni. Anche l’utilizzo di graduatorie esistenti sarà una componente chiave di questo processo, offrendo un mix equilibrato tra innovazione e tradizione nelle metodologie di reclutamento.

Come Candidarsi

I bandi di concorso saranno accessibili sulla pagina ufficiale dell’AdER. I candidati interessati dovranno seguire le istruzioni fornite nell’avviso pubblico per inoltrare la loro domanda, avendo anche la possibilità di partecipare a più concorsi simultaneamente, a patto di rispettare i requisiti specifici di ciascuna posizione.

Questa iniziativa di assunzione massiva rappresenta non solo un’opportunità per i potenziali dipendenti ma segna anche un passo avanti significativo per l’Agenzia delle Entrate Riscossione nella sua missione di migliorare l’efficienza fiscale e combattere l’evasione fiscale in Italia.



