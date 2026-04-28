 Collisione tra due navi, indaga la capitaneria di Mazara
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Mazara, collisione tra una nave e un motopeschereccio

turista scomparsa palermo
La capitaneria indaga
IN MARE APERTO
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1 min di lettura

MAZARA DEL VALLO- La capitaneria di porto di Mazara del Vallo indaga per risalire alla esatta dinamica di una collisione, avvenuta nella notte in mare aperto, tra una nave mercantile in transito nel Canale di Sicilia, e un motopeschereccio appartenente alla flotta di Sciacca, il “Nuovo san Pietro”, con un equipaggio composto di quattro uomini.

Sos in mare

Immediato è scattato l’sos. Nessun ferito a bordo. In poco tempo, una motovedetta della guardia costiera ha raggiunto il natante danneggiato, scortandolo fino in porto in sicurezza.

La verifica dei danni

È in corso la verifica e la stima dei danni. Stando a quanto si apprende, dopo l’incidente il mercantile si sarebbe allontanato proseguendo la navigazione. Un’informativa è stata presentata alla procura di Marsala. 

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