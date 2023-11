Mazara del Vallo, Nicolò Cristaldi candidato sindaco con i Futuristi

L'ex presidente dell'assemblea regionale siciliana è sceso in campo

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Alle prossime elezioni amministrative a Mazara del Vallo (Trapani) previste per l’anno prossimo si candiderà a sindaco Nicolò Cristaldi, leader del movimento ‘I Futuristi’.

Cristaldi e lo slogan

Con lo slogan ‘ritorno al futuro’ l’ex presidente dell’assemblea regionale siciliana ha deciso di ritentare la corsa a primo cittadino, carica che ha già ricoperto in passato per due mandati dal 2009 al 2019 Domenica prossima alle ore 18 nella “sala gialla” del cine teatro Rivoli a Mazara del Vallo si insedierà il suo comitato elettorale “Si tratta di un ulteriore passaggio di un percorso elettorale già iniziato per raggiungere un traguardo che ha portato tanti risultati per lo sviluppo economico e sociale del territorio”, dice Cristaldi.

Il meeting

“All’incontro del 12 novembre parteciperanno i candidati al consiglio comunale che già hanno deciso la loro adesione al progetto per la crescita di Mazara e amici e simpatizzanti della mia candidatura”, prosegue.