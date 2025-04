“Mazara si Cura”: sit-in studentesco per la sanità pubblica

Appuntamento lunedì 7 aprile alle ore 10 in piazza della Repubblica

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Mazara del Vallo si mobilita per la sanità pubblica. In occasione della Giornata Mondiale della Salute, il movimento Nuovo Vento del Sud insieme all’Istituto Industriale “Ruggero D’Altavilla”, con la collaborazione dell’Istituto Commerciale “F. Ferrara” e del Liceo “Adria Ballatore” promuovono il sit-in studentesco intitolato “Mazara si Cura”.

Un’iniziativa di sensibilizzazione che vedrà la partecipazione dei comitati studenteschi delle scuole superiori della città, presso piazza della Repubblica a partire dalle ore 10 di lunedì 7 aprile 2025, Giornata mondiale della Salute.

L’evento nasce dalla volontà di denunciare i disagi del sistema sanitario pubblico, che hanno colpito duramente i cittadini mazaresi e della provincia di Trapani. Tra le varie criticità più gravi, emerge il ritardo nella refertazione degli esami istologici presso l’ASP di Trapani, una vicenda riportata anche da testate giornalistiche nazionali, dopo la coraggiosa denuncia della professoressa Maria Cristina Gallo, insegnante dell’Istituto Industriale.

“Siamo giovani, e proprio per questo non possiamo restare in silenzio di fronte alla violazione di un diritto fondamentale come quello alla salute. Il ritardo nella refertazione degli esami istologici e i continui disagi che i cittadini mazaresi e siciliani affrontano ogni giorno nel sistema sanitario pubblico non sono più tollerabili. Attraverso questa manifestazione, vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e chiedere risposte concrete ai nostri rappresentanti politici, troppo spesso concentrati sugli interessi di partito e sulla gestione delle poltrone, anziché sulla tutela del bene comune. La salute non è un privilegio, ma un diritto universale che deve essere garantito con efficienza e dignità. Noi giovani non possiamo accettare di essere spettatori passivi di questo fallimento istituzionale”.