La Capitaneria ha vietato la balneazione in località Tonnarella

MAZARA DEL VALLO – Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda guerra modiale, è stato segnalato in mare a Mazara del Vallo, in località Tonnarella, a circa 50 metri dalla battigia.

In attesa dell’intervento di rimozione e distruzione da parte del Nucleo artificieri inviato dalla Prefettura di Trapani, la Capitaneria di porto ha vietato qualunque attività nell’area, a cominciare dalla balneazione, per un raggio di 50 metri dal punto in cui è stato individuato l’ordigno.