L'intervento dei carabinieri

MAZZARINO – Furto in una stazione di servizio a Mazzarino, due arresti dei carabinieri. L’operazione nasce da una segnalazione che riferiva la presenza sospetta di due uomini travisati nei pressi di una stazione di servizio.

Una pattuglia è intervenuta sul posto, individuando e bloccando un’auto compatibile con quella segnalata, con a bordo due uomini, un 32enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine, entrambi di Sommatino.

I militari hanno eseguito una perquisizione trovando diversi arnesi da scasso, tra cui cacciaviti di varie dimensioni e una barra metallica. Determinanti, ai fini della ricostruzione dei fatti, sono statele immagini dei sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dai titolari dell’impianto.

Le immagini hanno documentato la forzatura delle casse automatiche dell’area autolavaggio, utilizzando strumenti compatibili con quelli trovati dai militari. I due uomini sono stati arrestati. Il gip del Tribunale di Gela ha disposto nei confronti del 28enne gli arresti domiciliari, mentre per il 32enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.