McTominay in gol, il Napoli vince a Torino e resta primo

TORINO (ITALPRESS) – Vittoria fondamentale per il Napoli che batte 1-0 il Torino e rimane in testa alla classifica, decisiva la rete messa a segno da McTominay nel primo tempo. Gli azzurri si portano a quota 32 in classifica, a +4 da Atalanta e Inter, impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Roma. Prosegue il momento negativo da parte del Torino, contestato duramente da tutto il pubblico presente: 7 sconfitte in campionato, col Genoa servirà dare un segnale importante.

La squadra di Conte ha mostrato la solita solidità difensiva, dopo aver preso le misure si è acceso invece Kvaratskhelia, un fattore sulla sinistra: il primo lampo è arrivato al 21′ quando Lukaku ha cercato la deviazione di tacco, decisiva la parata di Milinkovic-Savic. Subito dopo il georgiano ha sfiorato la rete di testa, soltanto la conclusione rapida di McTominay – al 31′ – ha spezzato l’equilibrio al Grande Torino. I granata hanno faticato parecchio, l’occasione migliore del primo tempo è capitata sui piedi di Coco che a porta vuota non è riuscito a trovare l’impatto con la sfera.

Nella ripresa il Napoli ha gestito la pressione da parte dei padroni di casa, Milinkovic-Savic si è superato sul colpo di testa di Olivera da pochissimi metri, un intervento che ha tenuto a galla la squadra di Vanoli. La contestazione da parte dei tifosi è proseguita durante tutto il match, col coro “Cairo vattene, devi vendere” intonato ripetutamente. Nel finale il Toro ha provato a strappare un insperato pareggio, nel finale Simeone ha sfiorato il 2-0 (ancora una gran parata di Milinkovic), annullato anche un gol a Neres per una posizione di fuorigioco. Decima vittoria in campionato per i partenopei che nel prossimo turno ospiteranno la Lazio al Maradona.

– Foto Image –

(ITALPRESS).