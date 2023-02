Medicina: fuga dalle specializzazioni, e nessuno vuole lavorare nei pronto soccorso

L'allarme dell'Anaao Assomed, ecco cosa sta accadendo

ROMA – Sono quasi 6.000 i medici in fuga dalle scuole di specializzazione, in particolare da quelle “prettamente ospedaliere e pubbliche”, che sono state protagoniste nella lotta alla pandemia.

Prima fra tutte la medicina d’urgenza, che vede il 61% dei contratti statali di specializzazione non assegnati o abbandonati, ma anche microbiologia e virologia (78,3%) e patologia e biochimica clinica (70%). Sul fronte opposto ci solo dermatologia e venereologia (solo lo 0,4% dei contratti non assegnati o abbandonati), oftalmologia (1,4%), chirurgia plastica (2,2%), malattie dell’apparato digerente (2,7%) e pediatria (2,7%).

A lanciare l’allarme per una tendenza che non potrà non avere conseguenze sul numero di specialisti in servizio e’ l’Anaao-Assomed, l’associazione dei medici dirigenti, che sottolinea come l’emorragia di specializzandi riguardi soprattutto Lombardia (901 contratti non assegnati o abbandonati), Veneto (642), Toscana (573) e Lazio (559).

Un contratto non assegnato è quello non scelto da nessuno in sede concorsuale; un contratto abbandonato è invece quello assegnato ma che ha visto il medico cambiare la specializzazione dopo un nuovo concorso.

“La medicina – dichiara il segretario nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio – sta diventando un affare selettivo, in cui le specialità più colpite e sotto pressione durante la pandemia da Covid-19, le specialità gravate da maggiori oneri e minori onori sono in caduta libera, non hanno più appeal. Non è un problema di medici, ma di medici specialisti ed è un problema che avrà ripercussioni inevitabili sul futuro di un sistema di cure sempre più in crisi”.

In media 1 specializzando su 5 (19% dei contratti) non viene assegnato o viene perso durante il percorso di specializzazione, “attesta la sostanziale e ormai cronica programmazione alterata e dicotomica che si ripercuote sull’attuale erogazione non ottimale dei servizi sanitari”. L’assenza di programmazione e l’assenza di investimenti sul professionista, per Di Silverio, “produce effetti devastanti rischiando di desertificate alcune branche ed essere in deficit in altre”.

Questi dati, sottolinea, “dovrebbero far comprendere quanto sia urgente investire sui professionisti e per rendere appetibile una professione che oggi non affascina più. Il medico ha perso la sua identità sociale ancor prima che professionale relegato a mero prestatore di opera alla stregua di un venditore di prodotto, il paziente si è trasformato in un cliente. Occorre integrare e dare ruolo agli specializzandi, vera forza propulsiva di un sistema vecchio e stanco. Accoglierli negli ospedali con un vero contratto, con diritti e doveri precisi e chiari, al fine di permettere loro una formazione adeguata e prospettive professionali reali, – conclude il segretario nazionale di Anaao-Assomed – è l’unica strada, la strada maestra”.