L'episodio a Castrofilippo

CASTROFILIPPO (AGRIGENTO) – Minaccia con un coltello il medico della guardia medica ma viene bloccato e arrestato dai carabinieri. Accade a Castrofilippo, in provincia di Agrigento, dove i militari della Compagnia di Canicattì sono intervenuti arrestando un 28enne.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna, è entrato nei locali della guardia medica con in mano un coltello da cucina lungo 35 centimetri minacciando il medico di turno. Provvidenziale è stato l’intervento del padre della vittima, che è riuscito a disarmare l’aggressore prima dell’arrivo dei carabinieri.

I militari, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato applicando anche le recenti disposizioni normative a tutela del personale sanitario che consentono di procedere all’arresto in flagranza differita nel caso in cui vi siano gravi indizi e prove documentali dell’atto violento. Il coltello è stato sequestrato e il 28enne è finito ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

