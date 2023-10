La reazione c’è: MedTrade Volley Palermo vittoriosa per 3-0 a Catania

Le ragazze di coach Troiano ritrovano il sorriso

La MedTrade Volley Palermo, dopo l’amara sconfitta nella giornata precedente, reagisce e torna da Catania con tre punti pesanti per il campionato nazionale di Serie B2, quest’anno particolarmente competitivo. Vittoria per 0-3 in terra etnea, con i parziali di 20-25, 11-25 e 11-25.

Una gara che avrebbe potuto nascondere delle insidie, ma rimosse le scorie delle prime due giornate da incubo, le ragazze di Coach Linda Troiano ritrovano il sorriso e la voglia di giocare insieme l’una per l’altra nella gara contro Catania Volley Academy.

A fine gara, coach Linda Troiano ritrova serenità: “Faccio i complimenti alle mie ragazze. Sapevamo che preparare una partita del genere in una settimana delicata, dopo una brutta sconfitta casalinga, sarebbe stato impegnativo. Il risultato poteva essere scontato, ma non lo era affatto. Aver mantenuto sempre alta la concentrazione, soprattutto contro un avversario molto falloso che avrebbe potuto farci cadere nella trappola di adagiarsi, è l’aspetto che mi rende maggiormente fiduciosa per il nostro percorso di crescita. Ora ci aspettano due settimane impegnative nelle quali prepareremo due partite contro avversarie che sulla carta sono imprendibili. Il nostro scopo sarà quello di continuare a cementare il gruppo e migliorare ancora di più il nostro affiatamento di squadra”.