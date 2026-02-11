Precipita dal balcone e muore, Melissa stava ritirando un piumone

La donna aveva 49 anni. Lascia il marito e due figlie

Cade dal balcone e muore a 49 anni. Si sono tenuti martedì 10 febbraio a Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, i funerali di Melissa Santagada deceduta in seguito a un incidente avvenuto nella sua abitazione.

Le esequie si sono svolte nella Parrocchia dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria. La comunità locale si è stretta attorno al marito e alle due figlie della donna.

Cade dal balcone e muore, la ricostruzione

In base agli accertamenti effettuati dai carabinieri, la 49enne si trovava sul balcone del proprio appartamento, in via Salvatore Guaragna, intenta a ritirare il bucato, tra cui un piumone.

Il capo avrebbe iniziato a scivolare verso l’esterno. Nel tentativo di trattenerlo, Melissa Santagada avrebbe perso l’equilibrio, cadendo dal secondo piano e finendo sull’asfalto sottostante.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione. Le operazioni sono proseguite anche con il supporto di una seconda ambulanza e del medico a bordo.

Melissa Santagada era molto conosciuta in paese

È stato attivato anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento urgente in ospedale ma il velivolo non ha fatto in tempo ad alzarsi. Ogni tentativo di soccorso si è infatti rivelato inutile.

Le gravi ferite riportate nella caduta da oltre sei metri d’altezza non hanno lasciato scampo alla 49enne. Melissa Santagada era molto conosciuta in paese. Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA