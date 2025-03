“Col governo Meloni i fondi per le periferie di Catania e Palermo”

L'intervento del senatore Salvo Pogliese

CATANIA – “Ringrazio il Governo Meloni per l’attenzione dedicata alle periferie siciliane, con interventi concreti come la riqualificazione del quartiere di San Cristoforo e di via Playa a Catania. Fondi a cui si aggiungono quelli per il capoluogo isolano con il recupero della chiesa di San Paolo Apostolo.

Questi progetti rispondono alle esigenze dei cittadini e segnano un passo fondamentale per il rilancio delle nostre città proseguendo nel virtuoso modello Caivano che è divenuto esempio e paradigma. La determinazione della premier Giorgia Meloni nel valorizzare le aree più vulnerabili dimostra sensibilità e responsabilità, restituendo speranza alle comunità e al territorio.

Con queste iniziative, avviamo una nuova fase di crescita che supera la stagione di politiche assistenzialiste e fornisce risposte concrete al Sud”

Lo dichiara in una nota il senatore Salvo Pogliese.