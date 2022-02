Meloni lancia Opa sul centrodestra, FdI: “Avanti con Musumeci”

Ecco cosa sta accadendo in direzione nazionale.

ROMA – Nelle ore che precedono la direzione nazionale di Fratelli d’Italia si respira un’aria densa di curiosità e attesa per le parole di Giorgia Meloni alla luce dei sondaggi che danno Fdi con il vento in poppa. Anche in Sicilia (secondo Demopolis la formazione conservatrice arriverebbe, complice il sodalizio con Db, addirittura al 26%).

Centrodestra unito a trazione FdI

Un manipolo di dirigenti siciliani non manca l’appuntamento. I coordinatori Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, la deputata Carolina Varchi, l’eurodeputato Giuseppe Milazzo e il dirigente agrigentino Lillo Pisano staccano il biglietto per la Capitale. Assenti, invece, il deputato europeo Raffaele Stancanelli ultimamente abbastanza in dissenso con la linea che i vertici nazionali stanno adottando nelle vicende sicule e l’assessore filomusumeciano Manlio Messina. Le aspettative dei dirigenti non vengono disattese dall’intervento della Giorgia nazionale che nei fatti lancia un’Opa sul centrodestra. Il segretario nazionale rivendica l‘unità della coalizione e torna a tambur battente sul netto divieto di stringere patti con la sinistra. Striglia gli alleati che in occasione del voto per il Colle si sono, nei fatti, sfilati. Insomma, l’obiettivo non è rompere, semmai egemonizzare il campo. E, non a caso, partono i distinguo. “FdI non è la prosecuzione di An ma del Pdl” avrebbe fatto intendere la leader cercando di arginare i tentativi di isolamento (percentuali alla mano) messi in campo da qualche alleato nei giorni scorsi. Insomma, Meloni dà il via libera a una sorta di concorrenza a tutto campo con le altre forze politiche del campo conservatore.

“Avanti con Musumeci”

La Sicilia sarà un tassello fondamentale della strategia. A parlare di Nello Musumeci è il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida. Il braccio destro di Meloni ripercorre le tappe della candidatura dell’attuale presidente della Regione lanciato in campo da FdI e dalla Lega, facendo capire che sebbene il partito non sia mai stato trattato con troppa attenzione oggi crede che Musumeci vada ricandidato.

Poi un monito agli alleati capricciosi. Che suona più o meno così: se dovesse prevalere la linea del mettere in discussione gli uscenti si prepari anche alla possibilità di ridiscutere il sostegno di FdI ad altre esperienze. FdI lancia il guanto di sfida e prepara le prossime mosse. Lunedì a Catania arriverà il responsabile organizzazione Giovanni Donzelli per discutere di questioni locali (in primis sembrerebbe del caso Pogliese e dei malumori nati dopo la presa di posizione del partito nazionale sul referendum relativo alla legge Severino). Poi ci si butterà a capofitto sulle vicende palermitane. Con Carolina Varchi in pole position come candidata in corsa a Palazzo delle Aquile. Una mossa tattica in attesa che gli alleati scoprano le carte.