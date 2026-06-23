 Meloni: "Onore all'agente Imprezzabile, l'Italia non dimentica"
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Meloni: “Onore a Imprezzabile, l’Italia non dimentica il sacrificio”

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L'agente di polizia locale ha perso la vita in servizio. Il messaggio della premier
IL CORDOGLIO
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1 min di lettura

ROMA – “Ho appreso con profondo dolore della morte dell’agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile, che ha perso la vita mentre era in servizio, durante un inseguimento”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

“A nome del Governo italiano esprimo il più sincero cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi. Chi indossa una divisa mette ogni giorno la propria vita al servizio degli altri”.

“L’Italia non dimentica il sacrificio di chi lavora con dedizione e professionalità per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. Onore a Francesco, servitore dello Stato. Che la terra ti sia lieve”.

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