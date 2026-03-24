ROMA – Dopo le dimissioni di Giusi Bartolozzi e Andrea Delmastro potrebbe toccare presto anche alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Lo si evince dalla nota diffusa da palazzo Chigi dopo le dimisisoni della capo di gabinetto di Carlo Nordio e del sottosegretario alla Giustizia.
“Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione”, si legge.
Poi il passaggio su Santanchè: Meloni “auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè”.