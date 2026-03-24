 Giusi Bartolozzi si è dimessa da capo di gabinetto di Nordio
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Referendum, la sconfitta del ‘Sì’ provoca le dimissioni di Bartolozzi

giusi bartolozzi
Addio al ministero della Giustizia
ROMA
di
1 min di lettura

ROMA – Dimissioni per la capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, e il sottosegretario Andrea Delmastro. I due sono stati a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula.

Bartolozzi, referendum e polemiche

La decisione arriva dopo la debacle del ‘Sì’ al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Bartolozzi era finita nell’occhio del ciclone dopo che aveva definito pubblicamente la magistratura “un plotone di esecuzione”.

Chi è Giusi Bartolozzi

Bartolozzi, moglie dell’ex assessore all’Economia della Regione Siciliana Gaetano Armao, è una magistrata siciliana ed è stata anche deputata per Forza Italia alla Camera. Da marzo 2024 era capo di gabinetto di Nordio al ministero della Giustizia.

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