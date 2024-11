Memorial Ventimiglia a Paternò, il concorso e la premiazione

Collettiva, concorso di arti visive e letterario

PATERNÒ (CATANIA) – Memorial Ventimiglia a Paternò: per l’edizione numero diciannove. Fino a domenica 17 novembre avrà luogo, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30, presso l’Ex Macello di Paternò, in via Fonte Maimonide, la collettiva e concorso d’arte visiva e concorso letterario letterario della XIX edizione del Memorial Mariano Ventimiglia.

La realizzazione dell’evento, organizzato dal Circolo Letterario Pennagramma, dall’associazione Paternesi.com e dal Comune di Paternò, è stata possibile, come ogni anno, grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni ed enti culturali amici.

Memorial Ventimiglia a Paternò

Il Centro Studi Omniarteventi, l’associazione Mascalucia.Doc, l’ass. cult. No_Name, la Proloco di Paternò, il M.A., ovvero il Museo Antichi Mestieri. Ed ancora, l’associazione Musica & Movimento, il Circolo culturale Bohémien, Il magazine di cultura e società Brevis, il Circolo del Medico, il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto e l’assoc. Coltiviamo Bellezza.

Tutte in sinergia all’insegna del motto del Circolo Letterario Pennagramma “Più grandi insieme!”.

Programma, giurie, premiazione

Sabato 23 novembre alle ore 18 avrà luogo, invece, presso la biblioteca comunale G.B.Nicolosi di Paternò, in via Monastero n. 4, l’immancabile premiazione, impreziosita da momenti musicali con la cantastorie Cettina Busacca e la consegna di premi alla carriera a personalità che si sono distinte nell’arte e nella cultura.

In questa edizione, per quanto riguarda le arti visive inerenti a pittura, scultura, fotografia, incisione, installazione, design del tessuto, disegno, ceramica e ceramica in pietra lavica, i giudici saranno l’artista taorminese Ghumbert Di Cattolica (presidente di giuria), lo scrittore e presidente del Circolo Letterario Pennagramma Mario Cunsolo e lo scrittore e presidente dell’ass. cult. Paternesi.com Giorgio Ciancitto; per quanto riguarda invece il concorso letterario inerente a racconti e poesie i giudici saranno gli scrittori del Circolo Antonio Sozzi, Cirino Cristaldi e Carmen Coco.

Il concorso d’arte visiva riguarda opere di pittura, scultura, fotografia, installazione, ceramica, ceramica su pietra lavica, incisione, design del tessuto e disegno a china o con altri strumenti. La data della premiazione avrà luogo sabato 23 novembre alle ore 18 presso la Bibllioteca comunale di Paternò G.B.Nicolosi, in via Monastero n. 5. Memorial Ventimiglia, come detto, giunto all’edizione numero diciannove.