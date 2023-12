Mercato ortofrutticolo di Catania, sequestrate 8 tonnellate di frutta

Sono arance, mandarini e limoni

CATANIA – I carabinieri del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Catania e gli agenti del nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia hanno sequestrato 8 tonnellate di agrumi. Arance, mandarini e limoni, erano stipati in 450 cassette di plastica di vari formati, senza alcuna tracciabilità. Il sequestro del Nipaaf, con l’ausilio di personale del Corpo Forestale della Regione Sicilia, è avvenuto al mercato ortofrutticolo di Catania.

Il blitz

In questo periodo il mercato è particolarmente affollato, sia da residenti che dai turisti, alla ricerca dei pregiatissimi agrumi tipici delle terre siciliane. In questo contesto, i Carabinieri hanno passato al setaccio tutti i prodotti agricoli esposti dalle varie aziende sui loro bancali. Sono due le società agricole catanesi che esponevano in vendita agrumi senza documentazioni che ne attestassero la tracciabilità.

Le multe

La tracciabilità degli alimenti, ricordano i carabinieri, oltre a essere prevista per legge, rappresenta la certificazione ufficiale della qualità del prodotto. Perché lo segue dal momento della produzione alla lavorazione, fino al momento in cui viene esposto al consumatore sul bancone del commerciante. E dunque rappresenta un attestato di garanzia a tutela della salute dei consumatori. I titolari delle due società sono stati sanzionati con una multa di 1.500 euro ciascuna. Il motivo è appunto la violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di tracciabilità degli alimenti in vendita.

La prevenzione

Gli scopi dell’operazione, concludono i militari, sono due. Prevenire problematiche alla salute dei consumatori, considerato che un alimento privo di tracciabilità può essere considerato a tutti gli effetti come potenzialmente nocivo per la salute. E reprimere il fenomeno dei furti di agrumi nelle campagne della provincia etnea. Ora si indaga per stabilire la fonte di approvvigionamento della frutta sottoposta a sequestro.

Il Nipaaf

L’attività ispettiva si inserisce nell’ambito dell’Operazione “Natale Sereno”. I Carabinieri del Nipaaf, concludono dall’Arma, sono una componente altamente specializzata istituita con il decreto che ha previsto l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri.