Malore mentre è alla guida, l’auto “sorvola” la rotonda e si schianta – VIDEO

Un video divenuto virale documenta l’esatto momento in cui, in Romania, un automobilista ha perso il controllo della sua Mercedes. Secondo la ricostruzione fornita dal tabloid “The Sun”, il veicolo ha “sorvolato” diverse auto e, incredibilmente, il conducente è rimasto vivo.
Le immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza della zona mostrano l’auto lanciarsi a tutta velocità dritta verso una rotonda, urtare il marciapiede e venire proiettata in aria a velocità fulminea. Il veicolo rimane sospeso per diversi secondi prima di schiantarsi contro un palo di metallo a pochi metri da una stazione di servizio.
Romania, come sta il conducente della Mercedes
Secondo un rapporto locale, i residenti di un condominio vicino hanno sentito un boato assordante causato dal devastante impatto dell’auto.
Le autorità hanno riferito che il conducente, un rumeno di 49 anni, ha avuto un episodio diabetico che lo ha fatto svenire mentre era al volante. L’uomo è rimasto intrappolato tra le lamiere prima di essere soccorso dai servizi di emergenza e trasportato rapidamente in ospedale.
Ha riportato svariate fratture ma è miracolosamente scampato a lesioni potenzialmente mortali. La polizia gli ha inflitto una multa di 1.600 lei (circa 270 sterline). All’uomo è stata anche sospesa la patente per 90 giorni.
