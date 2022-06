Mercoledì nero per volare: scioperano le compagnie low cost

Disagi per i passeggeri di Ryanair, Volotea e Easyjet

ROMA – Disagi per i viaggiatori oggi, mercoledì 8 giugno, per lo sciopero aereo indetto da Ryanair, Malta Air, Easyjet e Volotea. Piloti e assistenti delle tre compagnie low cost incroceranno le braccia per 4 ore, dalle 10 alle 14. C’è anche la “mancanza di acqua e pasti per l’equipaggio” tra le rivendicazioni che hanno spinto piloti e assistenti di volo di Ryanair a indire lo sciopero previsto per oggi. Si fermeranno anche EasyJet e Volotea. Riattivata la linea dell’Alta velocità Roma-Napoli, interrotta da venerdì: stamani “potrà riprendere la normale programmazione” dei treni sia fra le due città che nei loro nodi ferroviari, fa sapere Rfi.