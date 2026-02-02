Messa di Lorefice allo Zen: “A Palermo politiche sociali distanti dai bisogni”

L'Arcivescovo ha celebrato nella parrocchia la Giornata mondiale della vita consacrata

PALERMO – La Parrocchia San Filippo Neri, nel quartiere Zen di Palermo, ha ospitato oggi la XXX Giornata mondiale della vita consacrata promossa dall’Arcidiocesi di Palermo con il coinvolgimento di Cism, Usmi, Ciis, Ov, Ovid. La celebrazione eucaristica è stata presieduta dall’arcivescovo monsignor Corrado Lorefice.

La scelta dello Zen, ha detto Lorefice rivolgensosi ai fedeli, è stata fatta “alla luce dei fatti che ultimamente hanno interessato questo amato e tormentato quartiere. Come suggerisce la Lettera del Dicastero, la vostra – carissimi consacrati e consacrate – è una chiamata ad essere ‘presenza che resta’.

Lorefice ha invitato a “una degna condotta di vita, tendendo l’orecchio a chi non ha voce e stando accanto ai più deboli, prendendo parte alla loro sorte. Esprimano una prossimità di preghiera e di azioni concrete, da portare avanti insieme; di lettura e di discernimento per provare ad affrontare insieme le sfide delle nostre città, in particolare di questa martoriata città di Palermo, specialmente nelle periferie urbane ed esistenziali generate dall’incuria umana e da politiche sociali spesso distanti dalla carne ferita della gente”.