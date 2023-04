Il messaggio da brividi alla moglie mentre viene aggredito da un orso VIDEO

L'uomo ha riportato diverse ferite all'addome e alla gamba

FROSINONE – Un messaggio vocale da brividi alla moglie nel quale chiedeva aiuto e salutava tutti, anche il figlio, pensando di non farcela dopo essere stato aggredito da un orso. A mandarlo Antonio Rabbia, ingegnere di Ausonia, in provincia di Frosinone, che a fine dicembre del 2022 – mentre passeggiava in una zona di montagna aperta al pubblico, lungo la strada per Forca d’Acero, a San Donato Valcomino, nel Parco Nazionale d’Abruzzo – si è trovato faccia a faccia con l’animale che lo ha aggredito.

L’uomo è vivo per miracolo. Mentre fuggiva tra i boschi Antonio ha mandato un messaggio da brividi alla moglie: “Antonella, aiuto! Mi ammazza un orso. Forse me la scampo, sennò, ti amo. Dà un bacio a Mario. Amo tutti. Sto a scappà”.

Sopravvissuto all’aggressione dell’orso, l’uomo ha riportato diverse ferite all’addome e alla gamba e 20 giorni di prognosi.

