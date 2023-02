Messina, accoltella coinquilino: arrestato per tentato omicidio

La vittima è ricoverata in prognosi riservata

1' DI LETTURA

MESSINA – Ha accoltellato un coinquilino sul pianerottolo dopo una lite. Per questo i carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 39enne per tentato omicidio. Secondo l’accusa avrebbe accoltellato un suo coinquilino di 26 anni al culmine di una lite scaturita, pare, per futili motivi.

L’intervento sul posto

I Militari dell’Arma, intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112, hanno individuato il presunto aggressore e recuperato il coltello a serramanico con lama da 8 centimetri utilizzato durante l’aggressione.

Il ricovero

La vittima è stata condotta nel Policlinico, dove è ricoverato con la prognosi riservata per ferite all’addome da arma da taglio. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dai carabinieri sia il 39enne che il 26enne sono “persone note alle forze dell’ordine”.