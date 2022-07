Messina, al via la campagna abbonamenti 2022/2023

Tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi stagionali e sull'iniziativa di raccolta fondi avviata dal club peloritano

MESSINA – L’Acr Messina ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione di Serie C 2022/2023. “Son Messinese” è il titolo scelto per promuovere la vendita dei tagliandi stagionali, nato dall’attaccamento dei tifosi peloritani soprattutto in occasione del match contro il Taranto che ha permesso al Messina di raggiungere il traguardo salvezza.

La campagna abbonamenti prenderà il via giorno 13 luglio alle ore 18 e avverrà in due fasi, la prima valida entro il 3 agosto e la seconda entro il 25 dello stesso mese.

Crowdfunding

Prosegue intanto la campagna di crowdfunding avviata lo scorso 24 giugno dalla società peloritana. La raccolta fondi, denominata “Tanto, quanto. Sosteniamo il nostro Messina”, è “un significativo momento di condivisione – si legge nel comunicato dell’Acr Messina – che mira a coinvolgere i messinesi di ogni angolo del mondo a supporto di un progetto sportivo ambizioso. Non c’è limite, infatti, agli obiettivi che si possono raggiungere se una comunità, in tutte le sue componenti, agisce all’unisono. Il calcio porta sempre gioia e i messinesi non vedono l’ora di tornare ad emozionarsi allo stadio e fuori per la loro squadra del cuore.

Per i sostenitori peloritani è possibile accreditare fondi sia attraverso il sito https://www.eppela.com/projects/8678 che sul conto corrente intestato all’Acr Messina al seguente Iban: IT55C0503416500000000006057 – Codice Swift: BAPPIT21P54.