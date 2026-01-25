Messina, anziano di 83 anni scomparso: ricerche in corso

Gregorio Totaro sparito da due giorni

MESSINA – Non ci sono ancora notizie di Gregorio Totaro, 83 anni, di cui si sono perse le tracce due giorni fa a Messina. L’anziano si è allontanato dalla propria abitazione e non vi ha fatto ritorno, innescando l’allarme dei familiari che, col passare delle ore e in assenza di notizie, si sono rivolti alle forze dell’ordine per sporgere denuncia. La prefettura ha immediatamente attivato il protocollo previsto per le persone scomparse.

Polizia e Carabinieri stanno perlustrando diverse aree della città dello Stretto, concentrandosi sia nelle zone limitrofe all’abitazione dell’uomo sia nei punti nevralgici del centro e della periferia. Al momento, tuttavia, le ricerche non hanno dato l’esito sperato. Parallelamente alle attività ufficiali degli investigatori, si è mossa la rete della solidarietà cittadina. Sui principali social network sono comparsi decine di appelli con la foto del signor Totaro, condivisi da parenti, amici e semplici cittadini. La richiesta è di prestare la massima attenzione e di segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi avvistamento di una persona che corrisponda alla descrizione dell’83enne.