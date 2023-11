Messina, chi sarà il nuovo rettore? Via al voto: i seggi e il quorum

I candidati e tutto quello che c'è da sapere

MESSINA – Al via l’elezione del nuovo Rettore, dopo le dimissioni di Salvatore Cuzzocrea, finito al centro delle verifiche sui rimborsi milionari degli ultimi anni. L’università ha allestito 12 seggi. Ecco i particolari del voto e i candidati

La scelta del nuovo rettore

Il nuovo rettore resterà in carica fino al 2029. I candidati sono: Michele Limosani, ordinario di politica economica; Giovanni Moschella, ordinario di istituzioni di diritto pubblico; Giovanna Spatari, ordinaria di medicina del lavoro. I seggi elettorali resteranno aperti dalle 8 alle 20. Il quorum è di 677 votanti.

Il calendario del voto

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

giovedì 23 novembre 2023 ,prima votazione;

,prima votazione; lunedì 27 novembre 2023 , seconda votazione;

, seconda votazione; venerdì 1 dicembre 2023 , votazione di ballottaggio.

, votazione di ballottaggio.

I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 20. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno all’indomani di ogni votazione. Il quorum di validità dell’elezione per l’elezione del Rettore è pari a 677 votanti.

Messina, sospensione delle attività didattiche

Al fine di consentire il regolare svolgimento di tutte le operazioni di voto, le attività didattiche saranno sospese nei giorni fissati per le votazioni e nei giorni immediatamente seguenti per procedere alle operazioni di scrutinio. Per le votazioni sono stati individuati 12 seggi, tutti nel plesso centrale dell’Università.

La propaganda elettorale si concluderà 24 ore prima di ogni votazione; seguirà il silenzio elettorale fino alla conclusione delle operazioni di voto.

Messina, tutte le notizie