 Messina, crack e marijuana fruttano 100.000 euro al mese: 3 arresti
Messina, crack e marijuana fruttano 100.000 euro al mese: 3 arresti

In due sono stati tradotti in carcere a uno ai domiciliari
IL BLITZ
di
MESSINA – Due persone sono state arrestate condotte in carcere e una terza è stata posta ai domiciliari da carabinieri della compagnia di Messina Sud nell’ambito di un’operazione antidroga su una piazza di spaccio attiva nel villaggio Aldisio e che, secondo stime degli investigatori, aveva un giro d’affari pari da circa 100mila euro al mese.

Nei confronti dei tre indagati è stata eseguita un’ordinanza cautelare, emessa dal gip su richiesta della procura a conclusioni di indagini di militari dell’Arma tra febbraio e gennaio 2023 che hanno fatto emergere che gran parte dello stupefacente smerciato era del tipo “crack”, sostanza altamente pericolosa per la salute perché in grado di indurre elevata dipendenza e rapida assuefazione psicologica.

Gli arresti in flagrante

Durante le indagini due persone sono state arrestate in flagranza di reato, sette sono state denunciate alla Procura e altre 91 sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di droga. 

