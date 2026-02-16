Messina Denaro era “uno di famiglia”: “Condannate la figlia della maestra”

Chiesti 4 anni e 8 mesi di carcere

PALERMO – Secondo la Procura generale, Martina Gentile è colpevole e non merita alcuno sconto. Chiesta in appello la conferma della condanna a 4 anni e 8 mesi per la figlia della maestra Laura Bonafede, storica amante del boss Matteo Messia Denaro.

“Non appare credibile che Martina Gentile abbia appreso della relazione esistente tra la madre e Messina Denaro solo dopo l’arresto della Bonafede, posto che la stessa Bonafede – così si leggeva nella motivazione del processo di primo grado – nelle sue spontanee dichiarazioni, ha riferito che, di fatto, lei e la figlia avevano costituito con il latitante Messina Denaro una famiglia, seppure anomala per non esserci mai stata una convivenza tra loro; e la stessa Gentile, d’altra parte, nella lettera scritta a Messina Denaro si rammaricava del fatto che i rapporti non potessero essere più quelli di un tempo”.

La donna aveva negato di essere a conoscenza della storia d’amore tra la madre, moglie di un mafioso ergastolano, e l’allora latitante e si era detta pentita di aver provato affetto peri capomafia ricercato. Affermazioni a cui il gip, che riportava brani delle lettere che Gentile scriveva al boss, non ha creduto. “Non sapevo cosa fare, cosa dirti prima ti avrei voluto dire di darmi un passaggio e ti fermavi a mangiare a casa … utopia! Incredibile come ci hanno tolto tutto”, si legge in uno dei pizzini che Gentile mandava a Messina Denaro riportato nella sentenza.

Gentile avrebbe fatto parte di“una cerchia ristrettissima di persone vicine a Messina Denaro che conoscevano dove trascorreva la sua latitanza”. La parola passa ai difensori dell’imputata, gli avvocati Raffaele Bonsignore e Salvino Mondello secondo cui,Martina Gentile sarebbe stata estranea alla rete di corrispondenza di Messina Denaro. Mancherebbe la prova che abbia fatto da intermediaria fra il padrino e la madre.