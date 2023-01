Messina Denaro, Uilpa: “Fu mandante omicidio agente Montalto”

"Solo chi ha indossato una divisa può capire i sacrifichi che ogni giorno queste donne e uomini compiono"

1' DI LETTURA

PALERMO – “E’ stato assicurato alla giustizia e al carcere il mandante dell’omicidio dell’agente scelto di polizia penitenziaria Giuseppe Montalto. Solo chi ha indossato una divisa può capire i sacrifichi che ogni giorno queste donne e uomini compiono”. Lo dice Gioacchino Veneziano, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria della Sicilia riguardo la cattura di Matteo Messina Denaro da parte dei carabinieri del Ros e dei Gis.

Veneziano: “Omicidio Montalto: uno tra i tanti ordinati dal boss”

“Tra i tanti omicidi ordinati da questo criminale – ricorda il sindacalista – c’è quello di Giuseppe Montalto, agente della polizia penitenziaria ucciso Il giorno dell’antivigilia di Natale del 1995 in contrada Palma a Trapani (oggi Misiliscemi), mentre era fermo in auto con la moglie Liliana, in attesa della seconda figlia Ylenia, e della prima figlia di 10 mesi, Federica, perché prestando servizio all’Ucciardone nella sezione destinata ai mafiosi condannati al 41/bis impedì al boss palermitano Raffaele Ganci di passare una lettera al catanese Nitto Santapaola, denunciando l’accaduto”.

“Uomini e donne in divisa vittime della crudeltà del potere criminale”

“Al processo l’omicidio venne definito ‘il regalo di Natale ai detenuti, così si fanno il Natale più allegro’. Risultò in qualità di mandante anche Matteo Messina Denaro, confermando – aggiunge Veneziano – la crudeltà che negli anni il potere criminale ha saputo infliggere a tanti uomini e donne in divisa solo per avere servito onestamente lo Stato. Come sindacato di Polizia penitenziaria ringraziamo tutti quelli che hanno permesso di assicurare alla giustizia il mandante del vile omicidio dell’agente scelto Giuseppe Montalto, che operando nelle trincee del carcere, risultano anch’esse avamposto contro la criminalità”.