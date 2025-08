Messina e le dimissioni: “Lento processo di emarginazione in FdI”

La nota del deputato nazionale che spiega l'addio ai meloniani

CATANIA – “Da più di un anno, la stampa alimenta unilateralmente il sospetto di condotte illecite, illegittime o eticamente discutibili a me attribuibili, nonostante l’assenza di qualsivoglia elemento di riscontro e, per quel che più mi interessa, in direzione opposta alle valutazioni della magistratura”.

Lo afferma Manlio Messina, deputato nazionale ed ex assessore regionale al Turismo in Sicilia, in una nota con cui spiega la scelta di lasciare Fratelli d’Italia, sottolineando di “avere ricevuto il 29 luglio, dalla Procura di Palermo, la comunicazione di non essere indagato nel procedimento penale che ha coinvolto, tra gli altri, alcuni esponenti di Fdi”.

“Ho condiviso in questi anni con i vertici nazionali del mio partito – ricorda Messina – le mie preoccupazioni sul garantismo che, lungi dal rappresentare una pretesa di immunità o difesa incondizionata, rappresentano un tema politico. Ma, in risposta, ho potuto solo registrare un lento, ma costante, processo di emarginazione. Un atteggiamento che non mi so spiegare, specie se messo a confronto con quello riservato ad altri esponenti di Fratelli d’Italia, protagonisti di vicende ben più gravi della mia”.

“Ciò – spiega Messina – mi ha convinto, dolorosamente, che nel mio caso ci fosse nel partito spazio per il dubbio sulla legittimità della mia condotta o, cosa ancor più grave, che la tutela dell’immagine di Fratelli d’Italia debba, a correnti alterne, sempre prevalere sul principio del garantismo o sul sacrificio dell’interesse del singolo. Una scelta che, dopo tutti questi anni di militanza, avrebbe forse imposto una più seria e attenta riflessione al suo interno, perché – sottolinea il deputato – ciò che è capitato a me potrà presto accadere a qualcun altro”.

Secondo Messina la sua vicenda “racconta qualcosa di più grande di me: racconta un Paese in cui chi è innocente deve difendersi dal sospetto prima ancora che dall’accusa, un Paese in cui l’onta mediatica pesa più di una sentenza”.

“Oggi – osserva – scrivo non per rancore, ma per dignità. Perché la mia vita politica, a cui ho dedicato quasi tutta la mia esistenza, è stata trascinata nella pubblica gogna. A chi ha voluto infangarmi, rispondo con la forza della mia coscienza. A chi mi ha voltato le spalle, rispondo con un sorriso amaro, ma sincero. Ai tanti amici che mi sono rimasti accanto, dico grazie: il vostro sostegno è la prova che la mia battaglia non è vana e che forse, in fondo, non sono solo. Valuterò infine con il mio legale – conclude Messina – i tempi e i modi per tutelare in ogni sede la mia onorabilità”.