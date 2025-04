Messina, eletti i 14 consiglieri metropolitani: le liste e i nomi

I risultati ufficiali

ROMA – È stato completato oggi pomeriggio lo spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Messina. I risultati ufficiali, diffusi dalla Commissione elettorale, delineano la composizione dell’organo politico di Palazzo dei Leoni.

Messina, eletti i 14 consiglieri

La lista “Avanti con Basile sindaco” si è affermata come la più votata, conquistando 4 seggi: sono stati eletti Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Carmelina Bambara e Daniela Zirilli.

Seguono “Lega Salvini Premier” con 3 seggi (Alberto Ferraù, Giuseppe Calabrò e Antonino Russo); “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni”, “Forza Italia – Berlusconi PPE” e “Partito Democratico – L’alternativa”, ciascuna con 2 seggi: rispettivamente Francesco Perdichizzi e Libero Gioveni; Carmelo Pietrafitta e Alessandra Milio; Felice Calabrò e Domenico Sebastiano Santisi.

Un seggio è andato infine a “Grande Sicilia”, con l’elezione di Ilenia Torre. Sono state registrate quattro schede nulle e una scheda bianca. Alta l’affluenza al voto: su 1182 aventi diritto hanno partecipato in 1127, pari all’89,3%.

Calderone: “Ringraziamento ai nostri sindaci”

È Carmelo Pietrafitta, esponente della lista di Forza Italia a Messina, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze alle elezioni provinciali di secondo livello svoltesi lo scorso fine settimana, con oltre 7.100 voti equivalenti.

Per il deputato regionale Alessandro De Leo, “questo voto conferma che il gruppo sta lavorando in modo efficace e concreto in provincia di Messina, grazie a una forte sinergia con gli amministratori locali – sindaci, assessori, consiglieri – che rappresentano il cuore pulsante dei nostri territori. Un impegno collettivo che ci permetterà di portare nel Consiglio provinciale le istanze delle comunità locali, restituendo rappresentanza dopo anni di vuoto istituzionale causato dalla soppressione delle province”.

De Leo aggiunge inoltre: “Un sentito ringraziamento va a tutti i sindaci e consiglieri comunali che, con il loro voto e la loro fiducia, hanno reso possibile questo importante successo. Un risultato che premia il nostro radicamento territoriale e l’impegno costante nella provincia di Messina e oltre”.

Sulla stessa linea il deputato nazionale Tommaso Calderone, che commenta: “Quella di Messina è stata una competizione complessa, ma il risultato ottenuto conferma la validità del lavoro svolto con determinazione e coerenza. È un segnale chiaro di fiducia da parte del territorio, che ci spinge a proseguire con ancora maggiore energia”.

“Sud chiama Nord prima forza politica”

“Ancora una volta Sud chiama Nord si conferma prima forza politica in provincia di Messina – dice in una nota Scn –. Alle elezioni provinciali del 27 aprile 2025, la lista ‘Avanti con Basile’ ha raccolto oltre 24.000 punti di voto ponderato, distaccando di circa 7.000 punti la seconda lista, e assicurandosi ben quattro seggi nel nuovo Consiglio provinciale. ‘Avanti con Basile’ mantiene così la leadership provinciale, confermando il radicamento e la crescita di un progetto politico che mette al centro la competenza, l’impegno e la vicinanza ai bisogni reali delle comunità”.

“Sono stati eletti consiglieri provinciali per ‘Avanti con Basile’: Carmelina Bambara consigliera comunale di Taormina, Giuseppe Crisafulli consigliere comunale di Milazzo, Flavio Santoro consigliere comunale di Naso e Daniela Zirilli consigliera comunale di Villafranca.

“Questo importante risultato – dice Danilo Lo Giudice, coordinatore regionale di Sud chiama Nord – è la testimonianza di come la serietà, la presenza sul territorio e la capacità di dare risposte concrete ai cittadini paghino sempre. Grazie a tutti gli amministratori che hanno creduto in questo progetto sostenendoci con il loro voto”.

“Siamo orgogliosi di questo importante traguardo – aggiunge il sindaco della Città Metropolinata di Messina, Federico Basile -. Questo risultato è il frutto di un lavoro serio e quotidiano: Sud chiama Nord continua a essere un punto di riferimento credibile e forte per tutta la provincia di Messina”.

De Luca (M5s): “Ringrazio i tanti sindaci”

Particolarmente soddisfatto l’on. Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, che dichiara: “Un risultato entusiasmante grazie al lavoro svolto dal Movimento 5 Stelle in questi anni nella provincia di Messina. Ringrazio i tanti sindaci e amministratori che hanno sostenuto questo progetto, che non è un punto d’arrivo, ma è un altro punto di partenza e un’altra tappa di un percorso che ci deve vedere insieme e uniti a lavorare per il miglioramento delle condizioni del nostro territorio che gli ultimi decenni è stato totalmente abbandonato”.

“L’elezione di Santisi conferma la grande attenzione – aggiunge – che stiamo riservando alla provincia di Messina, sulla quale vogliamo lavorare e puntare sempre di più, per un miglioramento delle condizioni infrastrutturali e non solo. In questa elezione, con il Partito Democratico si sono gettate le basi per un percorso con il civismo e abbiamo dimostrato di essere una valida alternativa alle destre”.

Il neo consigliere metropolitano, Domenico Santisi, aggiunge: “Ringrazio i circa 40 consiglieri e sindaci che mi hanno voluto dare la loro fiducia e sono orgoglioso che queste preferenze siano arrivate dalle piccole comunità. Per questa elezione ci siamo aperti al civismo, ottenendo degli ottimi risultati. Darò seguito al percorso che ho iniziato circa tre anni fa come consigliere comunale a Nizza di Sicilia e, adesso, mi impegnerò a dare una giusta risposta alle tante istanze che provengono da tutto il territorio provinciale, includendo le realtà più periferiche come le Isole Eolie”.

Grasso (FI): “Profonda soddisfazione”

“Esprimo profonda soddisfazione per il risultato ottenuto da Forza Italia alle elezioni di secondo livello per il rinnovo del Consiglio della Città Metropolitana di Messina”, dichiara Bernardette Grasso, Coordinatore del Partito per la provincia di Messina. “Forza Italia si conferma una grande compagine politica, con un risultato straordinario che premia il lavoro, la serietà e la coerenza del nostro progetto”.

“Un ringraziamento sentito – aggiunge – va ai 236 Amministratori che hanno scelto di accordare la loro fiducia al nostro Partito, consentendoci di raggiungere questo importante traguardo, ovvero di essere il primo partito per il numero di Amministratori che hanno scelto Forza Italia. Congratulazioni ai nostri eletti, Carmelo Pietrafitta e Alessandra Milio, che rappresenteranno con competenza e dedizione i nostri territori. Un plauso particolare va ad Alessandra Milio, eletta con il solo sostegno proveniente dalla provincia, senza alcun apporto dal capoluogo: un risultato che testimonia la forza e la compattezza del nostro radicamento territoriale.”

“L’augurio di buon lavoro va ai nostri rappresentanti, con la certezza che sapranno onorare la fiducia ricevuta. Un ringraziamento speciale – conclude l’on. Grasso – va anche ad Antonino Italiano, che pur non essendo stato eletto ha dato prova di straordinario impegno e grande spirito di squadra, contribuendo in maniera determinante a questo brillante successo.”

