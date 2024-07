Messina, il Comune: “Meno disagi per la crisi idrica, gli interventi”

Le dichiarazioni dell'assessore

MESSINA- “Mentre molte città siciliane stanno affrontando una crisi idrica che ha lasciato i rubinetti completamente a secco, l’amministrazione comunale di Messina, in collaborazione con l’azienda AMAM, è riuscita a garantire un’erogazione giornaliera di acqua. Questo risultato è frutto di un’attenta pianificazione e di interventi efficaci volti a mitigare i disagi per la cittadinanza”. Così si legge in una nota.

“Abbiamo dovuto rimodulare le fasce e gli orari di erogazione idrica per fronteggiare l’emergenza che ha colpito tutta la Sicilia”, ha dichiarato l’assessore Francesco Caminiti. “Tuttavia, grazie agli interventi messi in atto fino ad oggi, Messina sta avendo meno disagi rispetto ad altre città”.

“In città, delle 94 aree di distribuzione, solo 8 registrano un’erogazione inferiore a 5 ore giornaliere. Nelle restanti zone, la media di distribuzione è scesa dalle precedenti 18 ore a 13-14 ore, ma rimane significativamente più alta rispetto ad altre città siciliane. In 41 distretti l’erogazione è garantita tra le 15 e le 24 ore, in 11 distretti tra le 11 e le 15 ore, e in 34 distretti tra le 5 e le 10 ore”.

“Per affrontare l’emergenza nelle zone più colpite, AMAM sta predisponendo un piano di interventi mirati per soddisfare tempestivamente le esigenze dei cittadini, specialmente durante il periodo estivo. È stato pubblicato un avviso per chiedere la disponibilità di soggetti pubblici e privati a fornire autobotti per il trasporto di acqua potabile, al fine di potenziare i presidi idrici durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2024″.