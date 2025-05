L’incidente e l’addio a Domenico De Luca: “Una tristezza infinita”

La tragedia di ieri sera lungo la Statale 113: tanti i messaggi di cordoglio

MESSINA – “Non doveva andare così ti porterò sempre nel mio cuore che tristezza infinita”. “Che dispiacere caro Domenico sei stato un ragazzo perbene un grande lavoratore. Che la terra ti sia lieve amico mio R.I.P”. “Mi dispiace tantissimo.addio caro amico mio ti portero’ sempre nel cuore. RIP”. “Mi dispiace tantissimo. Ci siamo visti quest’inverno e mi raccontava delle sue avventure in Olanda”.

Sono solo alcuni dei messaggi di cordoglio che in queste ore stanno accompagnando la notizia della tragica morte del 38enne Domenico De Luca. Originario di Sant’Agata di Militello, è rimasto vittima di un incidente avvenuto ieri sera lungo la Strada statale 113. Nel tratto compreso tra Sant’Agata di Militello e Torrenova, in provincia di Messina.

Il 38enne stava viaggiando a bordo della propria auto in direzione Sant’Agata di Militello quando, per cause ancora da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La vettura ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere con violenza contro un terrapieno. Per poi ribaltarsi e finire la propria corsa al centro della carreggiata.

La notizia dell’incidente e della morte di Domenico De Luca si è sparsa rapidamente. “Ciao Domenico ti ho visto nascere e crescere al Telegrafo ho un dispiacere immenso ti ricorderò per sempre”: un altro dei tanti messaggi d’affetto dedicati alla sfortunata vittima trentottenne.