MESSINA – Un incendio è divampato in un’abitazione a Torre Faro frazione di Messina in via Raffaele De Luca. Il rogo si è sviluppato in un angolo del vano soggiorno dell’abitazione. Una donna e la figlia sono riuscite a fuggire e a chiamare i soccorsi.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Nord è giunta sul posto con AutoPompa serbatoio (APS) e pick-up con modulo antincendio ha spento l’incendio che ha provocato diversi danni lasciando la casa annerita per il fumo nero e per l’innalzamento delle temperature. Sul posto anche i carabinieri.