Messina, truffa all’Agea: sequestrati 160mila euro, quattro indagati

La frode all'Agenzia per le erogazioni nell'agricoltura

MESSINA – Truffa all’Agea a Messina: i Carabinieri del reparto Tutela Agroalimentare hanno eseguito un sequestro preventivo di 160.443 euro nei confronti di due ditte individuali e due operatori di un Centro di Assistenza Agricola (Caa). Il provvedimento, emesso dal Gip su richiesta della Procura Europea, riguarda una presunta truffa aggravata ai danni dell’Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

La truffa all’Agea a Messina

Le indagini, avviate nel 2023, hanno rivelato che i due imprenditori agricoli avrebbero ottenuto indebitamente contributi pubblici per le campagne agricole 2018-2022. Avrebbero dichiarato di condurre superfici agricole di cui non avevano la legittima disponibilità. I due operatori del Caa avrebbero omesso i controlli necessari.

False dichiarazioni e omessi controlli

Gli imprenditori avrebbero attestato falsamente la conduzione di terreni agricoli, in realtà condotti in locazione da terzi o con contratti scaduti. I due operatori del Caa, nell’esercizio delle loro funzioni, non avrebbero rilevato le false indicazioni.

Il sequestro riguarda denaro e disponibilità finanziarie, o beni equivalenti, fino alla concorrenza di 160.443 euro, considerati profitto del reato. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.