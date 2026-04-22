Messina, uccise la madre con 112 coltellate: condannato all’ergastolo

Fogliani: “Sono addolorato e pentito”

MESSINA – La Corte d’assise ha condannato all’ergastolo Giosuè Fogliani, il 27enne che il 14 gennaio 2025 uccise con 112 coltellate la madre Caterina Pappalardo nella loro abitazione. Il collegio, presieduto da Maria Eugenia Grimaldi, ha emesso la sentenza al termine del processo.

Prima della decisione, l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee. “Sono profondamente addolorato e pentito per quello che ho fatto a mia madre. Non lo volevo fare. A un certo punto non ho capito più niente. Ma non sono un assassino, non sono un uomo violento”.

Nel corso del dibattimento, l’accusa ha sostenuto che “il motivo prevalente dell’omicidio è stato economico”, concentrandosi anche sulla correttezza dell’operato del sistema sanitario e delle forze dell’ordine coinvolte nella vicenda.