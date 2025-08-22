Messina, un caso di West Nile: il ricovero e le condizioni della paziente

Una donna in isolamento

MESSINA- L’azienda ospedaliera Papardo di Messina comunica che è stata individuata una paziente di 74 anni che ha contratto il virus West Nile. Dopo 6 giorni di febbre, la donna è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale segnalando febbre, emicrania e rigidità nucale.

Il dottor Antonio Albanese, direttore dell’Unità operativa complessa malattie infettive del Papardo, dopo gli esami di laboratorio effettuati in Patologia clinica è giunto alla diagnosi di West Nile.

La paziente è stata sottoposta alla terapia farmacologica, è in zona di isolamento e sono state attivate le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia.