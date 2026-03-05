 Messina, scoperto un uomo morto da 20 giorni in un appartamento
Messina, uomo morto da 20 giorni in appartamento: indaga la polizia

Le indagini della polizia
IN VIA 24 MAGGIO
di
MESSINA – Giallo a Messina. Il cadavere di un uomo di 57 anni è stato trovato all’interno di uno stabile di via 24 Maggio, al numero civico 107, in pieno centro. A dare l’allarme, gli operai, impegnati nelle opere di ristrutturazione dell’edificio, che hanno avvertito cattivo odore provenire da uno degli appartamenti situati all’ultimo piano.

La morte risale a venti giorni addietro

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e le squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale medico del 118 che ha potuto soltanto constatare la morte. Dai primi accertamenti effettuati nell’appartamento, sembra che il decesso risalga a circa venti giorni fa.

Indagini avviate per ricostruire le ultime ore di vita del cinquantasettenne e confermare le cause naturali del decesso, che al momento appare l’ipotesi più accreditata.

