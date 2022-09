Messina Volley, Biancuzzo: “Vogliamo divertirci facendo meglio della scorsa stagione”

"Contenta di vestire ancora questa maglia"

Nuova riconferma per il Messina Volley che in attacco potrà contare, anche per questa stagione di Serie C Fipav, sui punti di Giovanna Biancuzzo. La giovane banda (classe 2000) è cresciuta nel settore giovanile del team peloritano, conquistando il titolo di campione provinciale Under 18 nella stagione 2017-18. Inoltre già nel 2014-15 ha debuttato nel campionato di Serie D, per poi disputare tre campionati di Serie C e due di B2. Il martello giallo-blu nel corso degli anni inoltre è risultata un alfiere importante per mister Danilo Cacopardo che l’ha impiegata in diversi ruoli.

“Sono contenta di vestire ancora la maglia del Messina Volley – commenta la sua riconferma Giovanna Biancuzzo – perché per me questa squadra è una seconda famiglia. Sono cresciuta insieme alle mie compagne e, stagione dopo stagione, continueremo a farlo. In questi campionati ho rivestito diversi ruoli e questo mi ha fatto crescere molto sotto diversi punti di vista. Ancora è presto per esprimermi circa gli obiettivi di questa nuova stagione, ma di sicuro cercheremo di divertirci cercando di migliorare la posizione dello scorso campionato. La nostra società ha sempre puntato sulla crescita delle proprie ragazze e questo ci fa molto onore. Per questo motivo riusciamo a disputare i campionati sempre insieme al fine di migliorarci sempre di più e puntare in alto”.