Meta Catania, sconfitta a Torino e addio al sogno Coppa Italia

Finisce 2-0 contro la L84

CATANIA – I rossazzurri devono dire addio alla Coppa Italia. Vince la L84 sfruttando momenti e attimi rispetto ad una Meta Catania non letale come sempre. Etnei che devono abbandonare il sogno Final Four. Coach Juanra alla vigilia della gara ritrovava in porta Timm, ma doveva gestire un Carmelo Musumeci non al meglio e un no convocato per scelta tecnica.

La prima frazione di gara

Primo tempo tirato, con occasioni da una parte e dall’altra. Meta Catania sicuramente però più attendista con il ritorno tra i pali di Timm e con Dian Luka uomo più pericoloso tra i rossazzurri. L84 che andava vicino al gol con un incrocio dei pali clamoroso che salvava la porta degli etnei, e formazione piemontese che trovava due super parate di Timm a limitare i tentativi offensivi. Timm che è stato il valore in più della manovra etnea, power play costante cercando di dare soluzione in più e pericolosità alla Meta Catania. Strategia però che al minuto quindici ha portato alla rete del vantaggio della L84 con Raguso che approfittava proprio del portiere fuori dai pali siglando l’1-0. Dicevamo poi di Dian Luka le sue due conclusioni sono i due veri pericoli per la porta neroverde e primo tempo chiuso con i padroni di casa sopra di una rete.

La ripresa

Meta Catania che partiva forte ad inizio ripresa: elettrica la squadra di Juanra che trascinata da Podda e Bocao materializzava pericoli per la porta di Tondi. L84 che reagiva e con Vidal prima e Tuli dopo esaltava i riflessi di un Timm reattivo. Rossazzurri che al quinto con Rocha, da palla inattiva, venivano fermati ancora dalla parata di Tondi. Gara intensa con continui cambi di fronte, ma Meta Catania che non riesce a sfondare la fase difensiva di una L84 che al minuto tredici in ripartenza, ancora con Vidal, sfiorava la rete del raddoppio con la traversa a salvare gli etnei. La pressione della formazione rossazzurra continuava, ma il muro dei difensori di casa si alzava sulle conclusioni di Rocha e Podda. Un gol da recuperare per sperare ancora nella Final Four e Juanra si giocava a quattro dal termine il power play con il portiere di movimento per pescare il pareggio. Purtroppo però a tre dal termine ancora Raguso azione solitaria e tiro dal limite sorprendeva Timm per il 2-0 della L84. Finale di aggressione per la Meta Catania che non ha più nulla da perdere e senza estremo difensore e con Salamone uomo in più cercava la rete della speranza. Due deviazioni di Raguso e Vidal chiudevano ancora speranza alla Meta Catania. A due dalla fine e dopo il time out di Juanra le giocate finali, ma la pressione non produceva nulla, solo traversa scheggiata da Salamone, e formazione rossazzurra che doveva dire addio ad uno degli obiettivi stagionali come la Coppa Italia.

Tabellino

L84-META CATANIA 2-0 (1-0 p.t.)

L84: Tondi, Rescia, Fortini, Cuzzolino, Vidal, Pasculli, Garofano, Tuli, Yamoul, Schettino. Coco, Raguso. All. Paniccia

META CATANIA: Timm, Rocha, Dian Luka, Bocao, Anderson, Manservigi, Tornatore, Podda, Silvestri, Salamone, G. Musumeci, C. Musumeci. All. Juanra Calvo

MARCATORI: 14’35” p.t. Raguso (L), 16’50” s.t. Raguso (L)

AMMONITI:

ARBITRI: Luca Di Battista (Avezzano), Emilio Romano (Nola) CRONO: Simone Zanfino (Agropoli)