Meta, ultimo giorno per opporsi all’uso dei dati per l’IA

ROMA – Ultimo giorno per opporsi all’uso dei nostri dati su Instagram e Facebook per addestrare Meta AI, l’intelligenza artificiale della società di Mark Zuckerberg sbarcata in Italia lo scorso marzo.

Meta, l’ultimo giorno per opporsi

Dopo l’annuncio di aprile, Meta nelle scorse settimane ha iniziato ad inviare notifiche agli utenti europei per spiegare che tipo di dati userà per addestrare la sua intelligenza artificiale. La novità riguarda i maggiori di 18 anni e i contenuti, i post e le interazioni pubbliche, non i messaggi privati scambiati con amici e familiari. Si può scegliere di opporsi compilando un modulo.

La data

Il “diritto di opposizione” è fissato a fine maggio, aveva dichiarato il Garante Privacy italiano ma la data precisa è riportata nei moduli di Meta: è possibile opporsi entro il 27 maggio. Altrimenti, l’opposizione non sarà più retroattiva, ma varrà solo per i dati condivisi in un momento successivo.

Quindi entro la fine della giornata di oggi chi non avrà specificato a Meta di non usare i propri dati per l’addestramento dell’IA acconsentirà al loro utilizzo.

Oltre alla compilazione del modulo arrivato via mail, è possibile opporsi all’utilizzo dei propri dati per addestrare l’intelligenza artificiale di Meta anche aprendo le app di Facebook e Instagram, andare sul ‘Centro sulla privacy’ dove c’è un avviso, cliccare nel testo sull’opzione ‘opporti’ scritta in blu (è un link) e fare ‘Invia’.

“Accoglieremo la tua opposizione”, è la risposta di Meta.