Meteo, allerta gialla in Sicilia: l’avviso della Protezione civile

Previsti venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali

Maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diffuso l’avviso di allerta meteo gialla per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico nella parte settentrionale ed occidentale della Sicilia, valido dalle 16 di oggi fino alle 24 di domani, sabato 21 gennaio 2023: “Dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 12-18 ore – si legge nel bollettino – si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a tempesta, specie sui settori montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

In particolar modo, nelle zone che rientrano nelle province di Trapani, Palermo e parte di quella di Agrigento, è stata diramata un’allerta gialla per rischio di tipo idrogeologico e idraulico per i temporali che potrebbero colpire le zone indicate nel corso della giornata di domani.

In considerazione del rischio presentato, la Protezione Civile raccomanda prudenza sia ai cittadini che risiedono nelle aree coinvolte dall’allerta gialla, sia per il resto della Sicilia dove sono previsti temporali.

