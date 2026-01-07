 Allerta gialla in Sicilia: arrivano venti di burrasca e mareggiate
Allerta gialla in Sicilia: arrivano venti di burrasca e mareggiate

L'avviso della Protezione civile vale anche per la giornata di domani su parte dell'Isola
METEO
PALERMO – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che interesserà la Sicilia a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio. L’isola sarà colpita da venti forti provenienti dai quadranti nord-occidentali, con raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca.

A causa del persistere di una vasta area depressiva, per l’intera giornata di domani, giovedì 8 gennaio, è stata dichiarata l’allerta gialla su gran parte del territorio regionale.

Oltre alle forti raffiche, si segnala il rischio di mareggiate lungo tutte le coste esposte. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e il monitoraggio dei bollettini ufficiali per possibili criticità idrogeologiche legate alla fase di instabilità.

