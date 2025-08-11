Meteo, allerta rossa per il caldo in sedici città: ecco quali

Il bollettino è stato diffuso dal ministero della Salute

ROMA – In tre giorni, da oggi a mercoledì 13 agosto, escalation di allerta per il caldo, secondo il bollettino aggiornato sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Si parte dai 7 bollini rossi (il massimo del rischio per la salute) di oggi, per passare agli 11 di martedì e ai 16 di mercoledì 13 agosto, su 27 città monitorate.

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino sono bollino rosso per tutti e tre i giorni. A queste si aggiungono domani Milano, Perugia, Rieti, Roma per un totale di 11 bollini rossi. Poi mercoledì in rosso anche Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo per un totale di 16 in rosso.

