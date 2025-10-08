Meteo, l’anticiclone arriva in Sicilia: bel tempo, le previsioni

Cosa dicono gli esperti

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Anticiclone che domina il nostro Paese. Sole anche in Sicilia.

Meteo, l’anticiclone arriva in Sicilia

La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo mostrerà, localmente, una certa nuvolosità soprattutto al Nordovest e al Sud nel corso del pomeriggio. Soffiano ancora venti forti da nord sui settori meridionali orientali. Clima mite di giorno con picchi di temperatura oltre i 22-23°C sulle Tirreniche.

La pressione subisce una diminuzione per l’influenza atlantica che si avvicina alla Sardegna. La giornata sarà caratterizzata da un deciso aumento della nuvolosità su molte regioni, anche con un cielo localmente coperto. Non sono attese grosse precipitazioni se non qualcuna irregolare sui rilievi alpini del Triveneto. I venti saranno deboli e soffieranno da direzioni variabili. Caldo gradevole.