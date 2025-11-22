Inverno in anticipo e precipitazioni nevose a bassa quota

ROMA – Inverno in anticipo con neve e gelo polare fino a -10 gradi. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma altre nevicate a bassa quota, durante un sabato decisamente perturbato al Centro-Sud. La neve cadrà fino a quote collinari su tutto l’Appennino, a quote basse fino al mattino sulla Romagna, poi oltre i 300-500 metri tra Marche, Umbria e Abruzzo.

Dal pomeriggio del sabato la neve continuerà a cadere sulla fascia appenninica oltre i 500-600 metri, un po’ più in alto al Sud dove la quota è prevista intorno ai 1000 metri. Il ciclone invernale terminerà gli ‘effetti bianchi’ entro la tarda serata del sabato, poi si assisterà ad un temporaneo miglioramento.

Domenica più serena al nord

Domenica 23 novembre sarà infatti più serena ma soprattutto al Centro-Nord, sono possibili estreme gelate. Da segnalare il rischio ghiaccio proprio tra sabato notte e domenica mattina, anche in pianura. Alcune grandi città si sveglieranno con valori quasi polari per novembre: si prevedono a Milano -5°C , a Bolzano -10°C (Trento -8°C), Perugia -3°C, L’Aquila -4°C, ma anche -2°C tra Bologna e Firenze.

La tregua più serena di domenica sarà appunto solo temporanea, quindi dalla sera arriverà un nuovo peggioramento con una perturbazione nord atlantica proveniente dalla Groenlandia. Entro le prime ore del lunedì, afferma il meteorologo, “tornerà ad essere elevato il rischio di nuove nevicate a bassa quota in Pianura Padana a causa di quello che, in gergo meteorologico, si chiama ‘cuscinetto freddo’. Per ritrovare temperature più miti dovremo invece probabilmente aspettare Dicembre“.

Le previsioni

Sabato 22. Al Nord: asciutto ma freddo, neve in Romagna a bassa quota. Al Centro: maltempo diffuso, neve copiosa in collina. Al Sud: piogge e rovesci sparsi.

Domenica 23. Al Nord: sole e freddo, ma peggiora dal pomeriggio/sera. Al Centro: tregua con schiarite. Al Sud: tregua con schiarite; qualche rovescio sulle tirreniche.

Lunedì 24. Al Nord: nuove nevicate a bassa quota o in collina. Al Centro: nuova perturbazione con rovesci e temporali. Al Sud: piogge sparse specie in Campania. Tendenza: instabile e freddo per il periodo anche la prossima settimana.