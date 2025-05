Meteo, arriva una perturbazione atlantica: rovesci anche in Sicilia

Previsti fenomeni a tratti anche forti

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani.

Arriva una perturbazione atlantica. Giornata diffusamente instabile su tutto il Nord, con fenomeni a tratti anche forti soprattutto lungo l’arco alpino, sulle Prealpi e poi anche sulla Liguria di Levante; peggiora anche su Toscana, Umbria, Marche e rilievi del Lazio. Veloci rovesci lungole zone interne della Sicilia; venti forti dai quadranti meridionali.

La perturbazione

Pressione in calo, si avvicina una perturbazione. Mattinata prevalentemente soleggiata con clima un po’ meno caldo. Dal pomeriggio scoppieranno temporali sulle Alpi, in discesa verso le Prealpi e le zone pianeggianti: attenzioni a possibili grandinate. In serata peggiora sulla Liguria con piogge diffuse. Venti sostenuti dai quadranti meridionali, moto ondoso in generale aumento.