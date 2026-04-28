Meteo, breve maltempo e calo delle temperature: ecco dove e quando

Le previsioni

ROMA – Primi segni di cedimento dell’anticiclone che ha garantito sole e caldo negli ultimi giorni, a partire dal Nord. Nelle prossime ore avremo infatti dei temporali al settentrione, specialmente a ridosso dei rilievi montuosi, accompagnati da un primo, graduale calo termico.

Il maltempo al Nord proseguirà domani e giovedì, quando tutta l’Italia avvertirà un generale calo delle temperature massime, complice anche un sensibile rinforzo dei freschi venti di Grecale, con rovesci a macchia di leopardo.

Il Ponte del Primo Maggio sarà comunque salvo, con sole e temperature primaverili ovunque, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

“Al Centro-Sud – precisa – continuerà indisturbata la fase anomala e molto calda per il periodo: i termometri toccheranno punte pre-estive di 26-27°C, facendosi sentire in modo particolare sulle regioni centrali tirreniche”.

Ma un calo termico è in agguato giovedì, “quando i valori scenderanno di 5-6°C, mettendo ufficialmente fine al caldo anomalo di questi giorni e riportandoci all’interno delle medie climatologiche tipiche di fine aprile/inizio maggio”.

Per il Ponte del Primo Maggio, comunque, rileva Tedici, “qualche isolato acquazzone potrebbe attardarsi solamente all’estremo Sud, in particolar modo tra Bassa Calabria e Sicilia. Nel resto d’Italia vivremo una Festa del Lavoro più fresca rispetto a quanto successo per la Liberazione, con temperature massime estremamente gradevoli ma in media col periodo, intorno ai 21-22° gradi”.

Nel dettaglio: – Martedì 28. Al Nord: nubi sparse, alcuni temporali sulle Alpi. Al Centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sole e mite. – Mercoledì 29. Al Nord: peggiora dalle Alpi verso alcune zone di pianura in serata e nottata. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: sereno. – Giovedì 30. Al Nord: nubi irregolari, locali piogge sulle Alpi, specie occidentali. Al Centro: più instabile sui settori adriatici. Al Sud: in arrivo dei rovesci. Tendenza: rinforzo dei venti di Grecale, calo termico. Migliora ovunque per il Primo Maggio.