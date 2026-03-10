Meteo, continua l’alternanza di sole e piogge: temperature miti

Tra sabato e domenica potrebbero verificarsi condizioni invernali

ROMA – Persiste l’alternanza di sole e piogge con temperature miti, ma per il weekend una perturbazione nord atlantica piomberà sull’Italia riportando pioggia, vento, neve sulle Alpi e un diffuso calo termico di almeno 5°C. È quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

“Il maltempo – afferma – tra sabato e domenica, potrebbe riportare condizioni localmente invernali. Le protagoniste assolute saranno le nostre Alpi, dove si attendono nevicate abbondanti a partire dai 1400 metri”.

Nel dettaglio

Martedì 10. Al Nord: piogge sparse al Nord Ovest, isolate nebbie sulla Pianura Padana orientale. Al Centro: instabilità sugli Appennini e in Toscana con scrosci. Al Sud: poco nuvoloso, ma con instabilità pomeridiana sui rilievi.

Mercoledì 11. Al Nord: nuvoloso, piovaschi irregolari. Al Centro: poco nuvoloso, instabilità pomeridiana sui rilievi e zone vicine. Al Sud: ampi spazi soleggiati salvo qualche acquazzone.

Giovedì 12. Al Nord: piogge su Liguria, bassa Lombardia ed Emilia. Al Centro: piogge. Al Sud: ampi spazi soleggiati salvo qualche acquazzone.

Tendenza: weekend con un sabato instabile nel pomeriggio, domenica più asciutta. Perturbazione da lunedì 16.

