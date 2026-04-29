Meteo, cosa ci aspetta per il ponte del Primo Maggio

Le previsioni

ROMA – Temperature in calo e nella media per il periodo da domani, su tutta la Penisola, con rovesci isolati e non particolarmente forti. E per il Primo Maggio il ritorno del sole quasi ovunque, con qualche residuo acquazzone su Calabria e Isole Maggiori. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it. “Ci prepariamo a salutare la prolungata e anomala ‘Estate d’Aprile’ – spiega – per accogliere correnti più fresche dai Balcani. Questa dinamica riporterà una vera e propria ‘uguaglianza termica’ su tutto il Paese proprio in concomitanza con la Festa del Lavoro”.

Meteo, l’Italia al momento è divisa in due

Al momento, sottolinea Tedici, l’Italia risulta letteralmente divisa in due dal punto di vista meteorologico, con sole e caldo anomalo (26-28 gradi) al Centro-Sud e instabilità al settentrione. La ‘svolta termica’ arriverà da domani, con l’ingresso di aria più fresca dai Balcani che “farà scendere le temperature su tutta la Penisola, spegnendo il caldo pre-estivo anche al Centro-Sud.

Isolati rovesci lungo la fascia adriatica

“Assisteremo al passaggio di isolati rovesci “‘a macchia di leopardo’ – nota Tedici – concentrati in particolar modo sul Nord-Ovest e lungo la fascia adriatica. Si tratterà comunque di fenomeni veloci, né particolarmente forti né diffusi”.

Meteo per il Primo Maggio

Il Primo Maggio sarà comunque fresco, nella media del periodo: le temperature si assesteranno ovunque sui 22-23°C. Il Ponte, poi, proseguirà all’insegna di un ulteriore, sensibile miglioramento. Il vento tenderà ad attenuarsi e i fenomeni cesseranno anche in Sicilia. Le temperature massime riprenderanno a salire dolcemente, riportandosi leggermente sopra i valori medi, con punte di 25°C anche al Nord.

Il meteo nel dettaglio

Nel dettaglio: Mercoledì 29. Al Nord: peggiora dalle Alpi verso le zone di pianura dal pomeriggio/sera. Al Centro: poco nuvoloso e caldo per il periodo. Al Sud: perlopiù soleggiato. Giovedì 30. Al Nord: nubi irregolari, piogge locali sulle Alpi specialmente occidentali, calo termico. Al Centro: più instabile sui settori adriatici e sul Lazio, calo termico. Al Sud: peggiora con rovesci e locali temporali. Venerdì 1. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, ma ventoso. Al Sud: isolati acquazzoni su Sicilia e reggino, soleggiato e ventoso altrove. Tendenza: weekend in prevalenza soleggiato e di nuovo un po’ più caldo.